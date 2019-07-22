Украине диагностировали рак четвертой стадии

22.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Нынешнему украинскому президенту Владимиру Зеленскому остается управлять страной не более двух лет, после чего его ожидает новый, еще более кровавый майдан.

Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объективный прогноз по ситуации на Украине: её можно сравнить с раком в четвертой стадии, метастазы уже по всему организму. Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год-два, а потом его сметут.

Там тысячи и тысячи вооруженных людей, «заукраинских» националистов, которые уже почувствовали запах крови. Им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать. После ВОВ таких 10 лет по лесам КГБ и советская армия отлавливали. Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут. А закончится всё сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России», – утверждает политик.

Напомним, ранее Владимир Жириновский также заявлял, что уже к 2024 году Украина прекратит свое существование.