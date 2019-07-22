22.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украине диагностировали рак четвертой стадии

Нынешнему украинскому президенту Владимиру Зеленскому остается управлять страной не более двух лет, после чего его ожидает новый, еще более кровавый майдан.

Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Объективный прогноз по ситуации на Украине: её можно сравнить с раком в четвертой стадии, метастазы уже по всему организму. Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год-два, а потом его сметут.

Там тысячи и тысячи вооруженных людей, «заукраинских» националистов, которые уже почувствовали запах крови. Им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать. После ВОВ таких 10 лет по лесам КГБ и советская армия отлавливали. Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут. А закончится всё сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России», – утверждает политик.

Напомним, ранее Владимир Жириновский также заявлял, что уже к 2024 году Украина прекратит свое существование.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть