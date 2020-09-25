Украине грозит превращение в поле боя – Золотарев

25.09.2020, Киев, Игорь Петров

Полеты натовской авиации над Киевом и стратегической авиации над территорией Украины ничего хорошего для Украины не означают, она рискует превратиться в поле боя.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пролет этих конвертопланов – это штука интересная, но это – не чудо-оружие, оно весьма уязвимое. У меня родились ассоциации с фильмом «Апокалипсис сегодня»: атака рейнджеров на вертолетах над вьетнамской деревушкой под «Полет валькирий». «Поле боя достается мародерам». Плюс еще кто у нас будет новым послом США – профессиональный разведчик. И у меня очень нехорошее предчувствие насчет этого.

Тем более, пролеты стратегической авиации над территорией Украины. Как бы не получилось так, что геополитические игроки начнут выяснять свои отношения на территории Украины. 80 лет назад Вторая мировая война уже прокатилась с запада на восток, потом с востока на запад. Последствия мы до сих пор помним. Очень не хотелось бы, чтобы это повторилось», – сказал Золотарев.