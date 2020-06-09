Украине предложили размежевать поверхность Луны и Марса

09.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Последние решения Киева, решившего «перекроить» Крым, выставляют Украину в свете полного идиотизма.

Об этом в комментарии «Комсомольской правде» заявил крымский политолог Владислав Ганжара, давая оценку решению украинского правительства по согласованию с экстремистами-меджлисовцами «включить» Севастополь в состав Бахчисарайского района

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Таким же образом, как делить российский Крым, украинские власти могут размежевать поверхность Луны или Марса. Это будут действия из той же серии. Мы знаем, что они постоянно включают Крым и Севастополь в своих документах. Для нас это не ново, и Украина в очередной раз выставляет себя в свете полного идиотизма. На Украине, я думаю, огромные деньги будут потрачены впустую. Это схема распила средств, которые власти тратят в несуществующие проекты», – прогнозирует политолог.

По его словам, Киев пытается постоянно использовать фактор якобы нарушения прав человека в российском Крыму.

«Но, несмотря на все их фантазии относительно нарушения прав отдельных этнических групп, в Крыму такого единства и согласия, которое удалось создать в прошедшие годы, еще не было. Эти заигрывания крымским татарам, которые проживают в Крыму, точно не нужны», – резюмировал Ганжара.

Напомним, что Украина создала ряд не имеющих отношения к Крыму структур вроде функционирующей за пределами полуострова фейковой «прокуратуры АРК»

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ООН крымские татары обвинили Украину во лжи.