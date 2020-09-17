Украине придется заплатить высокую цену за белорусскую авантюру

17.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Наблюдаемое в последнее время серьезное обострение между Минском и Киевом чревато крайне негативными последствиями для украинской армии.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит портал Rusonline.org.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Начиная с 2014 года, Минск проводил в отношении Киева политику дружественного «нейтралитета», предпочитая зарабатывать на конфликте между Украиной и Россией. После выборов-2020 перед президентом Лукашенко со стороны Запада опустился «железный занавес», а коллега Зеленский умудрился рассердить Александра Григорьевича неуместными советами. Теперь Незалежной придется заплатить высокую цену за то, что пошла против Союзного государства РФ и РБ», – отмечается в статье.

Авторы полагают, что реальная экономическая и политическая интеграция Белоруссии с Россией позволит усилить санкционное давление Кремля на Киев, например, оставить Украину, в том числе и ее танки, без топлива, поскольку российские и белорусские поставщики бензина и солярки доминируют на украинском рынке.

Кроме того, издание пишет, что последние шесть лет Минск активно помогал Украине вооружаться.

Например, ВСУ закупают для своих нужд армейские грузовики повышенной проходимости МАЗ-63727. Украинская компания «Богдан Моторс» в Черкассах собирает грузовики марки «Богдан 2351», «Богдан 6317» и санитарные автомобили «Богдан 2251». Не секрет, что это слегка доработанная «напильником» отверточная версия белорусского грузовика МАЗ-6317. Украинский бронеавтомобиль «Варта» как две капли воды похож на Volat V-1 от минского МЗКТ.

Если Минск под давлением Москвы прекратит поставку комплектующих, ВСУ и Нацгвардия останутся без возможности собирать новые грузовики и специализированные автомобили, и ремонтировать имеющиеся», – говорится в материале.

Кроме того, указывается, что распиаренная на Украине потивокорабельная ракета «Нептун» базируется на белорусских тягачах МЗКТ-543М, а белорусские шасси МЗКТ-79292 использует украинских ОТРК «Гром-2».

«Как видно, Киев достаточно серьезно зависит от благорасположенности Минска. Украинская промышленность самостоятельно не справится с перевооружением армии. В интересах России понудить Беларусь прекратить сотрудничество с Незалежной и теснее интегрироваться с белорусскими предприятиями. Например, путем создания объединенного холдинга, куда могут войти КамАЗ, МАЗ и МЗКТ. Несколько лет назад подобная попытка провалилась, но теперь у президента Лукашенко осталось не так много вариантов», – резюмирует портал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский парламент поддержал санкции ЕС против Белоруссии и отказался признать легитимность президентских выборов в этой стране.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил Украину форпостом политических провокаций.