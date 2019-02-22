//exit;
22.02.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Происшествия, Украина
Просмотров:

Украинская армия чудом избежала новой позорной истории

Генштаб Украины заявил, что 21 февраля «благодаря умелым действиям личного состава» была предотвращена попытка поджога на одном из арсеналов украинских Вооруженных сил.

«Угроза была оперативно ликвидирована, без последствий», – рапортуют украинские военные, не уточняя места, где произошло ЧП, однако призывая СМИ пользоваться официальными источниками информации и «не распространять слухи».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщал «ПолитНавигатор», за последние несколько лет в результате взрывов складов боеприпасов Украина потеряла сумму, равную нескольким траншам МВФ.

Украинская пропаганда традиционно заявляла о том, что взрывы являются следствием диверсий.

Однако волонтер «АТО», видный майданщик Юрий Касьянов заявил, что серия взрывов на военных складах в воюющей стране – недопустимая преступная халатность, вся ответственность за которую должен нести главнокомандующий.

Армия ЛНР заявляла, что украинские военные зачастую сами поджигают склады с целью сокрытия фактов хищения военного имущества – оружия и боеприпасов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть