22.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Генштаб Украины заявил, что 21 февраля «благодаря умелым действиям личного состава» была предотвращена попытка поджога на одном из арсеналов украинских Вооруженных сил.

«Угроза была оперативно ликвидирована, без последствий», – рапортуют украинские военные, не уточняя места, где произошло ЧП, однако призывая СМИ пользоваться официальными источниками информации и «не распространять слухи».

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Как сообщал «ПолитНавигатор», за последние несколько лет в результате взрывов складов боеприпасов Украина потеряла сумму, равную нескольким траншам МВФ.

Украинская пропаганда традиционно заявляла о том, что взрывы являются следствием диверсий.

Однако волонтер «АТО», видный майданщик Юрий Касьянов заявил, что серия взрывов на военных складах в воюющей стране – недопустимая преступная халатность, вся ответственность за которую должен нести главнокомандующий.

Армия ЛНР заявляла, что украинские военные зачастую сами поджигают склады с целью сокрытия фактов хищения военного имущества – оружия и боеприпасов.