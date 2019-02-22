Украинская армия чудом избежала новой позорной истории
Генштаб Украины заявил, что 21 февраля «благодаря умелым действиям личного состава» была предотвращена попытка поджога на одном из арсеналов украинских Вооруженных сил.
«Угроза была оперативно ликвидирована, без последствий», – рапортуют украинские военные, не уточняя места, где произошло ЧП, однако призывая СМИ пользоваться официальными источниками информации и «не распространять слухи».
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Как сообщал «ПолитНавигатор», за последние несколько лет в результате взрывов складов боеприпасов Украина потеряла сумму, равную нескольким траншам МВФ.
Украинская пропаганда традиционно заявляла о том, что взрывы являются следствием диверсий.
Однако волонтер «АТО», видный майданщик Юрий Касьянов заявил, что серия взрывов на военных складах в воюющей стране – недопустимая преступная халатность, вся ответственность за которую должен нести главнокомандующий.
Армия ЛНР заявляла, что украинские военные зачастую сами поджигают склады с целью сокрытия фактов хищения военного имущества – оружия и боеприпасов.
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