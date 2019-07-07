07.07.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс
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Украинская армия снова открыла огонь по российским журналистам

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел ВСУ в подконтрольном ДНР прифронтовом населенном пункте Коминтерново.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале донецкий журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Журналисты работали на площади возле местного дворца культуры, когда украинская армия нанесла минометный удар по этому району. По предварительной информации никто не пострадал», – рассказал он.

Напомним, 2 июля «ПолитНавигатор» сообщал, что в поселке Александровка под минометный обстрел украинской армии попала съемочная группа ВГТРК.

После этого корреспондент ВГТРК, уроженец Донецка Андрей Руденко заявил, что украинские военные специально целятся в представителей неугодных им СМИ.

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