Украинская хунта перешла к методам Гитлера

29.11.2018, Москва, Владимир Гладков

На Украине наблюдается полная деградация государства и институтов власти: депутаты матом встречают президента, а подростков заставляют рыть окопы, как в последние дни жизни немецкого фюрера.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко объявляет: «Впереди война, Россия напала», приезжает выступать в Верховную Раду, его там встречают не аплодисментами, а матюками. Избранники украинского народа встречают своего президента матом, а он с трибуны призывает прекратить матюкаться. Вы представляете деградацию страны, институтов власти и тех, кто эту власть публично представляют. Это конец», – заявил военный эксперт.

Далее он пристыдил украинских политологов.

«Вы здесь стоите все сытые, холёные, в хороших костюмах, галстуках, у Славы (Ковтуна – ред.) последняя модель айфона. Вид котов, объевшихся сметаны! Вы хотя бы будьте объективными, о какой российской агрессии вы здесь говорите? У вас на Украине детей заставляют рыть окопы!», – заявил Коротченко.

«Такое было только при Гитлере, – добавил он. – Последние дни Третьего рейха полупарализованный фюрер выполз, построили подростков 12-14 лет, он вручил им железные кресты, потрепал по щеке, спустился в бункер и принял яд».