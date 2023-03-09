Украинская неонацистка получила премию из рук жены Байдена

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Украинскую нацистку «Тайру» (Юлию Паевскую), которая числилась медиком при запрещенной в РФ террористической организации «Азов», наградили в Госдепартаменте США.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», премию «Отважные женщины» ей вручила жена американского президента Джилл Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Помогла эвакуировать женщин и детей волонтерка Юлия Паевская. Тайно снимала видео, на которых было задокументировано все зверства российских войск. Она тайно вывезла карточку с видео, чтобы показать всему миру эти зверства российских военных. После того, как она была освобождена из российского плена она и дальше использует свой голос для того, чтобы рассказывать об этом, чтобы весь мир знал об этом», – описал«подвиг» Паевской ведущий церемонии.

Напомним, что «Тайра» была взята в плен во время освобождения Мариуполя и после стала участницей обмена, вернувшись на Украину. При этом военкор Дмитрий Стешин утверждал, что среди «подвигов» нацистки было убийство мирных жителей при попытке бегства из окружения.

Известно, что она много лет работала прикрытием для легализации на Донбассе иностранных наемников, попадавших на фронт в качестве сотрудников гуманитарных миссий или медицинских волонтеров.