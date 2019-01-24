Украинская пропаганда предпочла умолчать о невыгодной для себя резолюции ПАСЕ

24.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Принятая вчера парламентской ассамблеей Совета Европы резолюция о свободе СМИ не получила освещения в украинских СМИ.

Об этом в своем блоге пишет экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

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«Патриотические» медиа и спикеры власти упорно продолжают выборочно освещать для отечественной общественности работу международных организаций. Резолюция ПАСЕ об Азовском море для внешней политики России как мертвому припарка. Зато об этом документе криков на каждом шагу”, – отметил дипломат.

По его словам, задача ПАСЕ – устанавливать европейские демократические стандарты, свято соблюдать которые украинская власть обязалась в ряде международных соглашений, включая соглашение об ассоциации с ЕС.

“Потому удивительно игнорирование важнейшей резолюции ПАСЕ о свободе СМИ как неотъемлемой предпосылке честных выборов. В частности, утверждённый вчера в Страсбурге документ предписывает:

– свести к абсолютному минимуму меры, ограничивающие свободу слова, которые при этом не только должны вводиться в действие исключительно законами и с легитимной целью, но и восприниматься как необходимые в демократическом обществе; что означает, что такие ограничения не могут вводиться произвольно или быть политически мотивированными.

Ясно, что такой прямой запрет цензуры под предлогом «защиты от России» в условиях отсутствия объявленной войны, не мог обрадовать ура-патриотов. А потому о резолюции предпочли умолчать”, – резюмирует Волошин. Как сообщал “ПолитНавигатор”, ПАСЕ отомстила украинской делегации, доставшей всех своей русофобией.

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