Украинская ПВО поразила больницу в Днепропетровске

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Днепропетровск в очередной раз оказался в фокусе: в сети появились кадры разрушения местной больницы.

Украинские власти ожидаемо обвинили Россию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Рашистские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется. Единственный официальный источник информации – областная военная администрация. Не распространяйте лишнего. Не распространяйте фейки»,- написал глава Днепропетрвоской администрации Сергей Лысак.

По информации местных властей, загорелись два здания, огонь охватил 500 квадратных метров.

Прокомментировал ситуацию и президент Украины Владимир Зеленский, по словам которого один человек погиб и 15 ранено.

«Должны победить этих нелюдей бесповоротно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине», – заявил Зеленский.

Впрочем, журналистка Юлия Витязева не верит украинской версии.

«Одно из двух: или ВСУ целенаправленно обстреляли свою же больницу, либо опять их ПВО «отработала. Мы по гражданским объектам, в отличие от них, не лупим», – подчеркивает она.

«Судя по разгону ситуации «ракетного удара» по больнице в Днепре, это была осознанная провокация с украинской стороны. Цель очевидна. Выпросить вожделенные F-16, денег и в очередной раз обвинить во всем Россию», – отмечает Витязева.

Свои соображения по больнице высказал военкор Александр Коц.

«Украинская ПВО перенаправила ракеты, летевшие на Вагоноремонтный завод Днепропетровска, где находится военный объект, на городскую амбулаторию на Образцова», – отметил Коц.

А вот украинский тг-канал «Легитимный» указывает, в Днепропетровске «попали туда, где проводили модернизацию джипов и пикапов для нужд военных».

«Устанавливали разные фишки на машинки. Там же размещалось много обычного транспорта, который также использовался и в гражданских целях. ВСУ давно используют смешанный принцип, когда любой гражданский промышленный объект – это и военный. Такая себе мини децентрализация, плюс к этому всегда можно обвинить противника в ударе по гражданскому объекту, утаив тот факт, что объект использовался для военных целей», – описывает ситуацию «Легитимный».

Журналист Алексей Акутин из ДНР обратил внимание, что на месте ЧП появились специализирующиеся на провокациях представители скандально известной организации «Белые каски».

«Днепропетровск после прилета, улица Скворцова, 4. Знающие люди говорят, что там, в бывшем наркодиспансере, была «располага» ВСУ. Точно не знаю, но вот «белые каски» там совсем не случайно трутся», – считает Акутин.

При этом в проукраинских пабликах Днепропетровска отмечают,ч то больницы города забиты военными.

«Прилет» в больницу Днепра мог быть после публикации сторис известной блогерши Анны Алхим. Мало того, что у нее 600к+ подписчиков, большая половина из них россияне!! Скандальная блогерша Алхим родом из Днепра, девушка неоднократно была замешана в подобных скандалах! Сейчас блогерша закрыла свой профиль. Чем думают люди когда публикуют подобную информацию в инстаграм?», – пишет антироссийский паблик «Украина сейчас».

Напомним, что украинская ПВО неоднократно своими ракетами попадала по жилым домам. Один из такого рода случаев произошел в Днепропетровске, что признал тогдашний советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

После этого на него посыпались угрозы, а он заявил, что допустил ошибку якобы из-за хронического недосыпания.

В итоге Арестович был уволен со своей должности.