Украинская разведка вляпалась в громкий скандал

30.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Отставной президент Украины Петр Порошенко использовал Службу внешней разведки, Генпрокуратуру и Службу безопасности для борьбе со своими личными врагами. Это легко доказать и новому президенту Владимиру Зеленскому необходимо инициировать расследование в ближайшее время.

Об этом в своем блоге пишет экс-спикер СБУ Станислав Речинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Речинского, ярким доказательством этого является покупка СВР двух квартир в Голландии для слежки за противником Порошенко, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«Приезд Саакашвили может активизировать весьма интересную тему. А именно, как Петр Алексеевич использовал СВР, ГПУ, СБУ для борьбы с политическими противниками. СВР я не зря на первое место поставил, потому что там ситуация слишком серьезная. Дело в том, что когда Саакашвили стал опасен для Порошенко, то по распоряжению последнего, СВР купила в Голландии две квартиры. Проводилось это в рамках «борьбы с международным терроризмом».

Одна квартира была над рестораном Саакашвили в Голландии. А вторая – над его квартирой там же. Квартиры, естественно «посверлены» и всячески оборудованы для полного аудио и визуального контроля. По идее, сейчас Зеленскому нужно срочно назначать главу СВР и быстро заходить и устраивать допросы с пристрастием. Тем более, что все документы уничтожить об этой афере невозможно.

Не меньше замазаны и ГПУ с СБУ. Поэтому Луценко так и нервничает. В общем, нужно не терять темпа и быстро разбираться во всей этой истории. Чтобы неповадно впредь было спецслужбы и вообще силовиков использовать для борьбы с личными врагами», – заявил Речинский.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что выдворенный в прошлом году беглый экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вернулся на Украину.

Президент Владимир Зеленский восстановил его в гражданстве, которого Саакашвили лишил Петр Порошенко.

Партия «Движение новых сил», которую возглавляет Михаил Саакашвили, собирается участвовать в досрочных выборах в Верховную раду Украины.