Украинская социальная пирамида подошла к своему краху

14.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина входит в десятку стран с наиболее масштабными темпами старения населения.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, за последние три года из Украины выехали более трети работоспособного населения, а скоро в стране останутся лишь пенсионеры и дети.

«В мире все больше и больше людей стареет. Мы – пионеры с точки зрения старения и демографического обнищания, поскольку мы входим в десятку наиболее быстро стареющих стран. Вторая тенденция – это быстрый отток рабочей силы, особенно после 2015 года, когда Польша начала все больше открывать для себя рынок для трудовых мигрантов”, – сказал эксперт.

Он говорит, что с Украины выехало примерно 30-35 процентов работоспособного населения.

“Наша социальная пирамида начинает наклоняться и может рухнуть. В стране примерно 13 миллионов пенсионеров, плюс шесть миллионов детей, а количество работоспособного населения уменьшается, из двух третей, что остались, только половина создает добавочную стоимость, генерирует идеи, капитал. Именно эти люди все больше поворачивают свои головы куда-то в Европу или в Китай», – заявил Романенко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, масштабы миграции с Украины сопоставимы с бегством из зоны стихийного бедствия.

А экс-спикер СБУ признал, что украинская нация вымирает как вид.

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