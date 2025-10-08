Украинские аналитики бьют тревогу: Российские удары по энергетике становятся все более эффективными

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВС РФ задействовали новую тактику ударов по украинской энергетики, которая демонстрирует высокую эффективность.

На эту неприятную для Украины тенденцию обращают внимание украинские аналитики, передает корреспондент

Так, зам гендиректора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский жалуется, что сейчас обстрелы не только комбинированные, но и более плотные.

«Эффективность российских ударов становится заметнее. Враг не только комбинирует средства поражения, но и повышает их плотность, теперь на объекты летит больше ракет и дронов одновременно, с разных направлений, с вниманием на несколько ключевых направлений», – сказал он РБК-Украина.

Имея разведывательные данные о системах ПВО, расположенных в районах потенциальных целей, понимая время их перезарядки и подготовки, русские рассчитывают подходящий момент для удара так, чтобы количество средств поражения существенно превосходило возможности систем ПВО.

Кроме того, ВС РФ активно используют «дроны-приманки» для отвлечения внимания сил ПВО, применяя беспилотники и ракеты с траекторией полета, обязательно проходящей через населенный пункт.

«Это усложняет процесс перехвата целей и может иметь сопутствующие последствия при перехвате», – отметил эксперт.

А украинский аналитик в сфере энергетики, директор центра «Психея» Геннадий Рябцев указывает на еще одну тревожную тенденцию: если раньше обстреливались крупные объекты системы передачи электроэнерегии и генерации, то сейчас преимущественно атакам подвергаются объекты системы распределения.

Рябцев говорит, что такое изменение тактики отбора объектов для поражения очень опасно, поскольку до сих пор все программы инженерно-технической защиты реализовывались централизованно и охватывали, прежде, всего крупнейшие энергетические компании. При этом за безопасность снабжающих компаний отвечали местные органы власти, а они за неимением средств далеко не везде обеспечили необходимый уровень защиты.

«Не исключено, что именно анализ этой информации и привел к смещению акцентов на удары по оборудованию локальных операторов. Мы видим, насколько эффективными были удары по Шостке, по Чернигову», – признает Рябцев.

Он говорит, что происходящее свидетельствует о проблемах украинской ПВО. С этим мнением соглашается и Храпчинский.