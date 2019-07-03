03.07.2019, Горловка, Владимир Гладков
Украинские боевики расстреляли горловскую школу
Украинские подразделения открыли огонь по школе в одном из жилых массивов Горловки.
Об этом у себя в телеграмм-канале сообщил мэр прифронтового города ДНР Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Увы. Опять школа. Вчера вечером школа 30 (Бессарабка, ул.Черняховского,73). В кабинет информатики залетела пуля», – написал Приходько.
Как сообщал «ПолитНавигатор», заметно участившиеся за последнее время обстрелы ВСУ провоцируют пожары в прифронтовых районах Горловки.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.