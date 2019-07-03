Украинские боевики расстреляли горловскую школу

03.07.2019, Горловка, Владимир Гладков

Украинские подразделения открыли огонь по школе в одном из жилых массивов Горловки.

Об этом у себя в телеграмм-канале сообщил мэр прифронтового города ДНР Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Увы. Опять школа. Вчера вечером школа 30 (Бессарабка, ул.Черняховского,73). В кабинет информатики залетела пуля», – написал Приходько.

Как сообщал «ПолитНавигатор», заметно участившиеся за последнее время обстрелы ВСУ провоцируют пожары в прифронтовых районах Горловки.