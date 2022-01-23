Украинские диверсанты похитили ещё одного защитника Донбасса

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Новости Украины

Проникнув на территорию Луганской Народной Республики, украинские террористы похитили защитника Донбасса. Это уже третий случай пленения военнослужащего ЛНР за последнее время.

Согласно данным оборонного ведомства ЛНР, накануне в зону «ООС» прибыли бойцы украинского спецназа (бывший 8 полк СпН ССО ВСУ), подготовленные иностранными инструкторами. Их задачей стало проникновение через линию фронта и проведение терактов, а также рейды в зону боестолкновений.

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«22 января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР. В ходе разбирательства установлено, что военнослужащий передал по радиосвязи о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности, чем, несомненно, подставил себя под удар, однако, вероятно, предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину Республики», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас на защитника Донбасса оказывается психологическое, физическое и медикаментозное воздействие – его пытаются принудить к даче ложных показаний, дискредитирующих республики. Вероятно, в ближайшее время украинские силовики опубликуют постановочные видео.

Напомним, в октябре этого года диверсанты ВСУ похитили наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка, который до сих пор пребывает в украинском плену.

В декабре Украина захватила еще одного бойца ЛНР, который также до сих пор находится в плену.