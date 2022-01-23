Украинские диверсанты похитили ещё одного защитника Донбасса

23.01.2022  16:31 (Мск), Луганск,
Сергей Вредников.  
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Война, Дзен, Донбасс, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Проникнув на территорию Луганской Народной Республики, украинские террористы похитили защитника Донбасса. Это уже третий случай пленения военнослужащего ЛНР за последнее время.

Согласно данным оборонного ведомства ЛНР, накануне в зону «ООС» прибыли бойцы украинского спецназа (бывший 8 полк СпН ССО ВСУ), подготовленные иностранными инструкторами. Их задачей стало проникновение через линию фронта и проведение терактов, а также рейды в зону боестолкновений.

Проникнув на территорию Луганской Народной Республики, украинские террористы похитили защитника Донбасса. Это уже третий...

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«22 января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР.

В ходе разбирательства установлено, что военнослужащий передал по радиосвязи о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности, чем, несомненно, подставил себя под удар, однако, вероятно, предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину Республики», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас на защитника Донбасса оказывается психологическое, физическое и медикаментозное воздействие – его пытаются принудить к даче ложных показаний, дискредитирующих республики. Вероятно, в ближайшее время украинские силовики опубликуют постановочные видео.

Напомним, в октябре этого года диверсанты ВСУ похитили наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка, который до сих пор пребывает в украинском плену.

В декабре Украина захватила еще одного бойца ЛНР, который также до сих пор находится в плену.

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