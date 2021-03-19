Украинские эксперты объяснили, зачем арестованный ФСБ в Крыму собирал компромат на Зеленского

19.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Нет ничего удивительного в том, что арестованный накануне ФСБ в Крыму по обвинению в работе на украинские спецслужбы корреспондент «Радио Свобода» Владислав Есипенко также собирал компромат на президента Владимира Зеленского для американского издания.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Александр Семченко.

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«Очевидно, ЦРУ или другие американские спецслужбы собирают компромат на президента Украины Владимира Зеленского и для этой цели используют «Радио Свобода» и его сотрудников, работающих на местах. Зачем это американцам? Они всегда собирают компромат на своих сателлитов, глав и видных деятелей государств, которые являются союзниками США. И «сливают», когда нужно, компромат на них через те же СМИ. Такая же история была с Порошенко, с его отдыхом на Мальдивах, а теперь вот взялись за Зеленского. Как они собираются использовать этот компромат – пока сказать сложно», – сказал эксперт.

С ним согласна киевский юрист Татьяна Монтян.

«Американцы бывают разные. В США одни считают, что Зельца пока надо подержать на посту, поскольку, как им кажется, альтернативы ему нет. Другие считают, что его пора сносить, а на его место ставить Витальку (Кличко, – ред.). США далеко не едины, там разные группировки. «Радио свобода» – чисто соросячий проект. А соросята намертво закусились с «95-м кварталом», потому что «95-й квартал» совершенно не понимает, с какого перепугу они должны с соросятами делиться баблопотоками. Все это очевидно. О чем бы ни шла речь, она на самом деле всегда идет о дележке баблопотоков. Зачем «95-му кварталу» делиться баблом с соросятами? Незачем. Но соросята этим категорически недовольны. Они плотно сидели на баблопотоках, и лишаться теплых мест совершенно не жаждут. Поэтому они и воюют с Зельцем как могут», – объяснила она «ПолитНавигатору».

Напомним, в интервью каналу «Крым 24» Есипенко сообщил, что сотрудничал как стрингер с крымским филиалом американского «Радио Свобода». Одним из последних заданий, полученных из редакции в Киеве, было снять недвижимость Зеленского.

«Было редакционное задание проекта – снять дом Зеленского. В Ливадии. Я снял это», – сказал Есипенко.

Очевидно, что речь шла о сборе компромата, поскольку элитная квартира в российском Крыму, от которой не отказалась семья Зеленского и вносит все необходимые платежи за нее в российский бюджет, регулярно упоминается украинскими националистами как пример «сотрудничества с оккупантами».