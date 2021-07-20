Украинские электросети износились на 80%

20.07.2021, Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Украинские бизнесмены, владеющие электросетями с 1990-х, ни разу их не ремонтировали.

Об этом в эфире «4 канала» заявила украинская журналистка расследователь Анна Калюжная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подсчитали, что сейчас электросети изношены на 80 процентов. Но возникает один вопрос – если большинство из этих электросетей были десятки лет в частной собственности, которые их купили не по рыночной цене и не привлекали собственные инвестиции за эти годы, так мне ответили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Мне не предоставили информации о том, что собственники что-то строили или ремонтировали. Но при этом они брали деньги у потребителя, и эти деньги не инвестировали в ремонт. Из-за того, что электросети находятся в плохом состоянии их нужно ремонтировать. Мы нашли модель, по которой ремонт будет осуществляться за деньги потребителей », – сказала Калюжная.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Москва оказывает сильное влияние на страны Восточной Европы, нуждающиеся в атомной энергетике. Запад со своей стороны ничего предложить им не может.

Кроме того, в Вильнюсе поблагодарили Украину за отказ от закупок дешёвой электроэнергии у Белоруссии из-за «гибридной агрессии» против Литвы.