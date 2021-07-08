Шимоните поблагодарила Украину за готовность нести убытки ради Литвы

08.07.2021, Литва, Константин Серпилин

Новости Украины

Поскольку Белоруссия проводит «гибридную агрессию» против Литвы, Украина отказалась от закупок электроэнергии у Минска.

Об этом на пресс-конференции в Литве заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Отметим, что Латвия и Эстония пока не присоединились к энергетическому бойкоту Белоруссии.

«Сейчас режимом Лукашенко проводится гибридная агрессия и незаконная миграция, которая, по нашему мнению, проводится при помощи белорусского режима. Мы считаем, что необходимо поблагодарить премьер-министра Украины за поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электрическую энергию у белорусской атомной электростанции», – сказала она.

Также Ингрида Шимоните выразила надежду, что Украина и впредь не будет покупать белорусскую электроэнергию.

«Мы надеемся, что Украина будет продолжать реализацию зелёного курса, который был запущен в Европейском Союзе, и далее сможет вносить свой вклад для того, что противодействовать таким небезопасным поставщикам, как Белоруссия, и переходить на европейский рынок», – сказала Шимоните.

Напомним, ранее в Москве заявили, что усиление интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии неминуемо приведет к разрыву отношений Украины и Белоруссии.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что ЕС должен компенсировать Литве и Латвии экономический ущерб, вызванный их антибелорусской политикой и ответными действиями на неё Москвы и Минска.

Между тем, этой зимой экстренные поставки электричества из Белоруссии спасли Украину от веерных отключений.