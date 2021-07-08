08.07.2021, Литва, Константин Серпилин
 
Белоруссия, Дзен, ЕС, ЖКХ, Идиотизм, Литва, Общество, Политика, Скандал, Украина, Энергетика
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Шимоните поблагодарила Украину за готовность нести убытки ради Литвы

Новости УкраиныПоскольку Белоруссия проводит «гибридную агрессию» против Литвы, Украина отказалась от закупок электроэнергии у Минска....

Поскольку Белоруссия проводит «гибридную агрессию» против Литвы, Украина отказалась от закупок электроэнергии у Минска.

Об этом на пресс-конференции в Литве заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что Латвия и Эстония пока не присоединились к энергетическому бойкоту Белоруссии.

«Сейчас режимом Лукашенко проводится гибридная агрессия и незаконная миграция, которая, по нашему мнению, проводится при помощи белорусского режима.

Мы считаем, что необходимо поблагодарить премьер-министра Украины за поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электрическую энергию у белорусской атомной электростанции», – сказала она.



Также Ингрида Шимоните выразила надежду, что Украина и впредь не будет покупать белорусскую электроэнергию.

«Мы надеемся, что Украина будет продолжать реализацию зелёного курса, который был запущен в Европейском Союзе, и далее сможет вносить свой вклад для того, что противодействовать таким небезопасным поставщикам, как Белоруссия, и переходить на европейский рынок», – сказала Шимоните.

Напомним, ранее в Москве заявили, что усиление интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии неминуемо приведет к разрыву отношений Украины и Белоруссии.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что ЕС должен компенсировать Литве и Латвии экономический ущерб, вызванный их антибелорусской политикой и ответными действиями на неё Москвы и Минска.

Между тем, этой зимой экстренные поставки электричества из Белоруссии спасли Украину от веерных отключений.

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