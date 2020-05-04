Украинские источники: Ситуация с боевой авиацией – критическая

04.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские чиновники получили отличный повод устроить за государственный счет масштабное заграничное турне – чтобы неторопливо подбирать замену доставшимся самостийникам после распада СССР советским истребителям МиГ-29 и Су-27, которые в ближайшие годы выработают свой ресурс.

Военный портал Defence World пишет со ссылкой на свои источники, что Украина столкнулась с трудностями при попытках модернизации советских истребителей, отслуживших 30-летний срок.

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Утверждается, что именно с этой целью Пакистан в конце марта посетила делегация ВВС Украины во главе с командующим Воздушными войсками Сергеем Дроздовым. «ВВС Украины стремятся срочно заменить в среднем 30-летние МиГ-29 и Су-27, унаследованные от бывшего Советского Союза, которые слишком стары для серьезной модернизации», – говорится в публикации.

Украинский военный эксперт Тарас Чмут в своем блоге раскритиковал фотоотчеты чиновников – официально они не признают кризисную ситуацию в ВВС, кроме того, вызывает недоумение, почему переговоры о возможной покупке боевых самолетов ведутся не со странами НАТО, уточняет автор.

«Военный туризм вышел на новый уровень, ни больше, ни меньше. Съездить за бюджетные средства сначала в Бразилию, затем в Пакистан, а там еще есть Швеция, Франция, Китай, Корея, Япония и ряд других хороших стран… Чем не работа для Командующего Воздушных сил? Думаете это легко?» – язвительно комментирует Чмут.

«Если же без шуток, то: 1. Странно выглядит ситуация, когда Командование ВС заявляет, что советские самолеты будут летать в Украине до 2035-40-го года и, в то же время, катаются по миру, «в поисках замены» им. Здесь как-то надо начинать находить в себе смелость принять правду – до 2035-го года ни «МиГи», ни «Сушки» не доживут, и говорить об этом не стыдно.

2.Процесс замены самолетов нужно начинать уже. Ибо результат будет не раньше, чем лет через пять. И, рано или поздно, а лучше рано, мы все равно начнем этот долгий, сложный и дорогой процесс.

3.Как страна, которая стремится в НАТО, будет покупать самолеты у Пакистана/Китая? Серьезно?» – недоумевает украинский аналитик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2018 году произошло крушение Су-27 в ходе военных учений «Чистое небо» в Винницкой области, которые Киев проводил совместно с НАТО. На борту украинского самолета находился также американский пилот, что попытались скрыть в ВСУ. Согласно одной из версий, американцы использовали украинских летчиков как подопытных кроликов для изучения психологии вероятного противника в ходе учений НАТО «Чистое небо» в Винницкой области.

Российские источники утверждали, что у Украины осталось не более 12 боеготовых Су-27. Предполагалось, что кризисная ситуация в ВВС будет использована Западом, чтобы навязать Киеву устаревшие самолеты, снятые с вооружения одной из стран НАТО.