21.05.2018, Горловка, Владимир Гладков

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Украинские «киборги» победоносно взяли горловский морг

Тела украинских военных, погибших при неудачной попытке штурма подконтрольной ДНР Горловки, доставлены в местный морг.

Об этом сообщил военный корреспондент пресс-службы ВС ДНР Михаил Андроник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам военкора, потери ВСУ составили пятеро убитых и четверо раненых. Первые тела погибших уже доставлены в горловский морг.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что у погибших под Горловкой бойцов ВСУ были найдены шевроны ополчения ДНР.