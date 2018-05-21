21.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
  3 465 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина

Погибшие под Горловкой бойцы ВСУ имели при себе шевроны ополчения ДНР


У одного из украинских военных, погибших в результате попытки штурма подконтрольной ДНР Горловки, в карманах были найдены шевроны с флагом Российской Империи и надписью «Крым».

Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный корреспондент Михаил Андроник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Первые результаты атаки террористов ВСУ на Горловку, обратите внимание на содержимое карманов. «Переобуться», что ли, хотел? Или для провокаций на территории подконтрольной ДНР шеврончики. Но зайти, Слава Богу, не получилось», – написал он.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть