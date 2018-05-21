21.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Погибшие под Горловкой бойцы ВСУ имели при себе шевроны ополчения ДНР

У одного из украинских военных, погибших в результате попытки штурма подконтрольной ДНР Горловки, в карманах были найдены шевроны с флагом Российской Империи и надписью «Крым».

Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный корреспондент Михаил Андроник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первые результаты атаки террористов ВСУ на Горловку, обратите внимание на содержимое карманов. «Переобуться», что ли, хотел? Или для провокаций на территории подконтрольной ДНР шеврончики. Но зайти, Слава Богу, не получилось», – написал он.