09.01.2020, Киев, Юрий Коваленко
 
Политика, Происшествия, Пропаганда, СМИ, Украина
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Украинские медиа получили команду взять российский след в крушении лайнера

Украинские СМИ получили команду о начале антироссийской кампании в вопросе крушения украинского Боинга в небе над Ираном.

Об этом заявил в своем Telegram-канале одесский блогер и главред издания «Таймер» Юрий Ткачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неприятная дилемма, которую поставили перед украинскими СМИ примиренческие настроения США в отношении Ирана, успешно разрешена: в крушении украинского самолёта будут обвинять не Иран (который, судя по всему, приказали особо не кошмарить), а тех, кого в Украине обвиняют всегда и во всём. Даже если это противоречит очевидной логике. США, думаю, идею поддержат. Ещё, глядишь, новый пакет санкций введут», – написал он.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в Иране украинские специалисты будут искать обломки российской ракеты, которой якобы был сбит украинский гражданский самолет.

Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что США оказывают беспрецедентное давление на украинскую власть по делу крушения Боинга, вынуждая Киев принять выгодную Вашингтону сторону.

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