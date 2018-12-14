Украинские наци требуют от Кличко выйти за томос на бой с Усиком в Лавре

14.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Украинские националисты угрожают боксеру Александру Усику, ранее заявившему о готовности встать на защиту Киево-Печерской лавры в случае попытки ее захвата.

Так бывший боевик батальона “Донбасс” Олег Дуб на своей странице в Facebook пишет, что боксеру могут проломить голову.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Усик заявил, что Лавру будет защищать от нас. Он думает, что там все будет по правилам, судья, перерывы между раундами, отсчет нокаута?! Кличко на Грушевского уже пытался кого-то защищать и побелел от огнетушителя. А здесь можно и с проломленной головой чемпиону остаться. Горе от ума у этого Усика. Ну куда тебе с народом тягаться, оболтус?! Там же полотенце никто на ринг не выбросит для спасения”, – угрожает Дуб.

“А он и не скрывал, что поддерживает московских попов”, – пишет в комментариях к записи Таня Шиманская.

“Православие головки этого кацапа зашкаливает”, – возмущается Андрей Мацюрак.

“Можно провести обряд в Лавре. От МП – Усик, от КП – Кличко или даже два. Победителю – Томос”, – предлагает Анатолий Люстик.

“А кто вам сказал, что Кличко не будет защищать МП? – сомневается Алексей Говоруха. – Или может он отправил в нокаут хотя бы одного рыга? Думаю, если будет бой в Лавре Усика с кем-то, то пока Усик перед боем будет смотреть в глаза и ожидать взвешивания, кто-то сзади ударит ему по голове железякой”.

А экс-глава УНА-УНСО, одиозный националист Дмитрий Корчинский в своем блоге призывает тренеров уберечь Усика от походов в Лавру.

“Психика его и без того не очень сильная. Лаврские попы не брезгуют феном, могут присадить нашего боксера. А если нарвется на националистов, может не успеть увернуться от брошенного в голову огнетушителя”, – пишет Корчинский.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, пропагандист Меджлиса Айдер Муждабаев заявил, что боксер Усик встал на сторону врага.