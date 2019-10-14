Украинские нацики сорвали последний шанс вернуть Донбасс

14.10.2019, Киев

В этом году у Владимира Зеленского всё ещё есть последний шанс начать мирное урегулирование и вернуть Донбасс в состав Украины.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил директор института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тест для Зеленского, и он это чувствует – это вопрос войны и мира. В 2019 году, в силу разных обстоятельств, складывается ситуация, возможно, реального и последнего шанса начать миротворческий процесс, который действительно вернёт Донбасс в состав государства и страны», – сказал эксперт.

Однако, по мнению Андрея Ермолаева, срыв украинскими националистами разведения войск в Петровском и Золотом дал ЛДНР шанс обоснованно провести референдум по окончательному отделению от Украины.

«Я сейчас не о тех ребятах, которые участвовали в этой акции – да, многие из них ветераны АТО, и, наверное, были убеждены в том, что поступают правильно.

Но ведь организаторы не могли не понимать, что не только эта картинка, а само по себе действо, провокация конфликта с вооруженными лицами, и уж тем более размещение на территориях, на которых предполагается разведение и первое умиротворение по безопасности – это хороший повод начать процесс по повторной мобилизации населения ЛДНР, вплоть до проведения референдума с решением окончательно прекратить переговоры и заявить о полной независимости.

Лучшей картинки, показывающей, что могут ждать ЛДНР от националистов, просто не придумаешь. Тогда вопрос – кому они подыграли? Они защищали территорию Украины? Или, может, они помогали оторваться ЛДНР от Украины? И давали аргументы лидерам сепаратистов не участвовать в переговорах», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее политолог Владимир Корнилов объяснял, что больше всего боятся установления мира галичанские националисты.