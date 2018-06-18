18.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Украинские националисты и организаторы гей-парада в Киеве – одни и те же люди

Нынешние украинские националисты вполне могут являться организаторами гей-парада в Киеве.

Об этом у себя на странице в «Facebook» рассказал медиа-правозащитник, журналист и общественный деятель Дмитрий Василец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Василец заметил весьма любопытную деталь парада, о которой поспешил поделиться с общественностью.

«Эээ, организаторы гей-парада и «националистов», одни и те же люди??? Объясните пожалуйста, как так получилось?», – задался он философским вопросом.

Отметим, что на представленных фотографиях пикап «Форд» занят представителями ЛГБТ-сообщества во время парада. Однако есть фотография, где эта же машина участвовала в акции украинских националистов в столице.

Напомним, ранее корреспондент «ПолитНавигатора» передавал о том, что в украинской столице с 8 по 17 июня будет масштабный ЛГБТ-фестиваль.

В это воскресенье украинская столица содрогнулась от гей-парада, в котором участвовало гораздо больше людей, чем в прошлом.