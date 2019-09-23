Украинские националисты сбились во влиятельное ОПС и уже не по зубам Зеленскому – эксперт

23.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Владимир Зеленский не собирается бороться с украинскими радикалами, которые уже превратились в организованную преступную группировку.

Об этом в прямом эфире канала «PolitWera» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко не посадят, на нем слишком много завязано и завязан достаточно серьезный контингент националистов. Зеленскому это расшатывание Майдана, безусловно, не нужно.

К сожалению, за пять лет правления Порошенко уж очень сильно их разгуляли. Абсолютно уверены в безнаказанности, абсолютная уверенность, что за ними стоят большие люди, абсолютная уверенность в том, что им ничего не будет, что бы они ни сделали. Об этом говорят все уголовные дела последних лет.

Кто-то сел за убийство Бузины? Стерненко – этот одесский убл**ок, убил человека и гуляет на свободе. Кто его сейчас посадит? Зеленского носом тыкают в дело, а он ничего сделать не может. Понимаете, что уровень национализма на Украине уже перешел ступень.

Когда-то говорили, что на Майдане их мало, они маргиналы. У них уровень из маргинальщины перерос уже в уровень организованного преступного сообщества, с которым Зеленский пока не вижу, что хочет бороться», – резюмировал журналист.

Напомним, ранее киевский политолог Руслан Бортник заявлял, что экс-президента Украины Петра Порошенко не отправят за решетку, поскольку он является носителем ценной информации.

При этом, по мнению экс-главы израильской спецслужбы «Натив» Якова Кедмии, Владимир Зеленский еще может отвергнуть старый националистический курс и повести страну по новому пути.