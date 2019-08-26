В Израиле надеются, что безыдейный Зеленский отречется от бандеровщины

26.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский еще может отвергнуть старый националистический курс и повести страну по новому пути.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что у нас называется «мечтой антисемита», озвучил Нетаньяху, подтверждая самые грязные предрассудки антисемитов о народе, во главе государства которого он стоит. Это позор, который он нанес своему и народу и государству своим визитом на Украину и своим поведением, и оскорбил память тех, на могилы которых он пришел накладывать венки, повторяя приветствие тех самых, кто этих же людей и убивали, и не только на Украине.

В отношении Украины, он [Зеленский] играл и продолжает играть в президента, не совсем понимая, что такое быть тем, роль которого он играет. Что еще хуже, его команда такая же, только играть умеют меньше. Никто в нынешнем руководстве Украины не имеет представления о том, что такое Украина, что такое государство, что такое принимать государственные решения, и каким путем Украина должна идти. Они все, совершенно обалдевшие от того, что стали во главе страны, пытаются как-то на ощупь что-то понять и что-то сделать.

Можно в этом видеть определенные признаки оптимизма. Поскольку у них нет никакой идеологии, у них также нет нацистской идеологии. То есть они по инерции продолжают играть в эту фразеологию. Если послушать внимательно речь Зеленского, он упомянул Богдана Хмельницкого, это первый раз за все годы Украины. Он упомянул не борцов за свободу Украины – не Петлюру, не Бандеру, даже Мазепу не упомянул. В отношении того, что у него еще нет этого наследства, звериного бандеровско-петлюровского национализма, это факт, и в этом может быть надежда.

Куда, в каком направлении он пойдет и сможет повести Украину, это, как говорили в Одессе, будем посмотреть», – резюмировал эксперт.

При этом журналист и политический аналитик Владимир Скачко также отметил, что насыщенная русофобией и псевдоисторическими нелепостями речь Владимира Зеленского во время шоу-программы ко Дню независимости в Киеве является следствием плохой информированности президента о новом курсе западных кураторов, которым Украина теперь мешает налаживать деловые отношения с Россией.

Как сообщал «ПолитНавигатор», израильского премьера в Киеве со старта ошарашили бандерощиной.

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