Украинские нацисты похоронили очередного соратника

10.06.2019, Винница, Владимир Гладков

В Виннице прошли похороны боевика националистического полка МВД «Азов», воевавшего против жителей Донбасса под Светлодарском.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале радикальной организации «Национальный корпус», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Винничина прощалась с героем российско-украинской войны, бойцом полка «Азов» Максимом Олексюком с позывным «Максон». Максим погиб ночью 7 июня в результате вражеского артобстрела на Светлодарской дуге. Ему было 23 года», – говорится в сообщении националистов.

К сообщению также были приложены фотографии с траурной церемонии, в которой помимо родственников погибшего также приняли участие его «побратимы», облаченные в камуфляж и державшие в руках флаги с нацистской символикой.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что 8 июня в ходе межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши в Верховной раде, делегаты почтили память Олексюка и его соратника минутой молчания.