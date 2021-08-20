Украинские нацисты сбились с ног в поисках новых спонсоров – Коцаба

С помощью уличных беспорядков украинские националисты пытаются привлечь к себе внимание и найти нового хозяина.

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил украинский журналист Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неонацисты сейчас активизировались, потому что так захотели их хозяева. На это есть две причины, я думаю, что часть хозяев уже не имеют возможности финансировать своих подопечных, поэтому хотят кинуть кость в виде «разминки» на улице, и таким способом найти нового спонсора.

Второй момент – все празднования, которые связанны с тридцатилетием независимости Украины – повод заявить, что они не бесхозные и хотят иметь нового хозяина», – сказал он.