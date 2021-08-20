Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
20.08.2021 21:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Украинские нацисты сбились с ног в поисках новых спонсоров – Коцаба

Новости УкраиныС помощью уличных беспорядков украинские националисты пытаются привлечь к себе внимание и найти нового...

С помощью уличных беспорядков украинские националисты пытаются привлечь к себе внимание и найти нового хозяина.

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил украинский журналист Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Неонацисты сейчас активизировались, потому что так захотели их хозяева. На это есть две причины, я думаю, что часть хозяев уже не имеют возможности финансировать своих подопечных, поэтому хотят кинуть кость в виде «разминки» на улице, и таким способом найти нового спонсора.

Второй момент – все празднования, которые связанны с тридцатилетием независимости Украины – повод заявить, что они не бесхозные и хотят иметь нового хозяина», – сказал он.

Также журналист предположил, что Зеленский пытается приручить украинских нацистов и сменить им кураторов.

«Конечно, как и прошлая, новая власть попытается укротить нацистов. Так называемых «несистемных» выбить, а других, которые уже были под чьим-то кураторством, просто сменить куратора. Я думаю, что только так можно объяснить гиперреактивность неонацистов», – заключил Коцаба.

Напомним, ранее в Москве заявили, что украинским нацистам, которые терроризируют Украину, осталось недолго – их вскоре ждёт участь падающих с самолёта афганцев, надеявшихся на США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть