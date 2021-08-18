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18.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Афганистан, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
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Украинские нацисты скоро будут пачками падать с американских самолётов – эксперт

Новости УкраиныУкраинским нацистам, которые терроризируют Украину, осталось недолго – их вскоре ждёт участь падающих с...

Украинским нацистам, которые терроризируют Украину, осталось недолго – их вскоре ждёт участь падающих с самолёта афганцев, надеявшихся на США.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-сенатор Совфеда, лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создать националистическую организацию в Белоруссии или России невозможно. А там, где были Бандера и Шухевич, возможно. Маленькая, но террористическая организация, которая терроризирует Украину, ей осталось немного.

Поверьте, по тем событиям, которые происходят в мире, понятно, что в ближайшее время мы увидим падающих националистов с американских самолётов, точно так же, как это произошло в Афганистане», – сказал Клинцевич.

В свою очередь, российский военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что украинские националисты схожи с террористической организацией Талибан.



«На Украине есть свой Талибан, в лице этих людей – украинских националистов. Повадки, методы, террористическая подготовка, такая же, как у Талибана.

Точно так же, как и против Талибана, никаких действий и эффективных мер против украинских националистов не предпринимается», – заключил Коротченко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что геополитическое поражение США в Афганистане будет иметь далеко идущие последствия для всего региона.

Фактически Вашингтон теряет своих потенциальных союзников и сателлитов, а вся Центральная Азия достаётся России и Китаю.

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