01.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Днепропетровск, Культура, Происшествия, Украина, Цензура
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Украинские нацисты сорвали показ русских фильмов


Украинские праворадикалы сорвали проведение фестиваля «Международная киноассамблея на Днепре-2020», который должен был состояться в одноименном городе. Причиной стала поддержка фестиваля Ассоциацией документального кино России, а организован он был Днепровской епархия УПЦ Московского Патриархата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В акции приняли участие члены Нацкорпуса, Нацдружин, Правый сектор, С14 и другие организации. Боевики заблокировали Дом профсоюзов, где должен был проходить фестиваль и не пустили туда участников и зрителей.

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«В рамках гибридной войны у нас опять пытаются легализовать «дружескую» культуру. Культуру, кстати, без субтитров и лицензионных прокатных документов. Не допустим пропаганду «русского мира» в нашем прифронтовом городе», – заявили в праворадикальной группировке «Национальный корпус».

Напомним, что на прошлой неделе в Запорожье был сорван показ спектакля с участием российских актеров Ларисы Удовиченко, Марата Башарова и Сергея Колесникова.

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