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13.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Политика, Россия, Спецслужбы, Украина
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Украинские нацисты угрожают взорвать Россию изнутри

Украина должна проводить работу, направленную на развязывание в России социального кризиса и гражданской войны.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил основатель неонацистского полка “Азов”, депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

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По его словам, существуют возможности экономические и внешнеполитические, а также “возможности спецслужб по внутреннему ослаблению своего врага”.

“Мы должны с помощью всех этих возможностей развивать полноценную страну, уничтожать силу России, вызвать там анархию, возможно, гражданскую войну, возможно, войну на Кавказе, возможно, социальный кризис – есть много вариантов. И в момент такого кризиса проводить по “хорватскому сценарию” короткую молниеносную наступательную операцию, которая по численности потерь будет в десять раз ниже, чем это ежегодное стояния на линии. Но для начала надо ослабить врага, а потом уже возможна короткая военная операция”, – сказал Билецкий.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, на украинском ТВ призвали «стимулировать восстание на Кавказе».

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