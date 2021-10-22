Украинские пенсионеры массово вымирают

22.10.2021 16:46 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Из-за катастрофически низких выплат и отсутствия социальной помощи на Украине общее количество пенсионеров каждый месяц сокращается на 10 тысяч.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского рэпера и блогера Тарика Незалежко заявил экономический и политический эксперт Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересные цифры, хотя какие интересные, плохие цифры, я взял их из Госстата: за последний квартал, правда, действительно для украинских увеличилась пенсия кому на 50 гривен, а кому на 300. Но при этом, количество украинских пенсионеров за квартал уменьшилось на 30 тысяч. Нет сомнений, что эти люди не поехали в турне, или в Вену пить кофе и слушать оперу, они умерли», – отметил эксперт.

«30 тысяч за квартал! Стало быть, за год – больше 100 тысяч человек. Сегодня у Зеленского «экватор» – половина президентского срока. Представьте себе, речь идёт минимум о четверти миллиона человек, которых не стало. Это дорогой спектакль. Нам «95 квартал» обходится дорого – людскими жизнями», – сказал Гольдарб.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что население Украины продолжает сокращаться и на данный момент уже не превышает 32-33 миллиона человек.