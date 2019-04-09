Украинские саперы жестоко поплатились за проникновение в «серую зону»

09.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, зашедшие в прифронтовую «серую зону» в Донбассе под предлогом очистки территории от опасных предметов, подорвались на взрывном устройстве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Страшная весть. Сегодня утром, около село Зайцево Бахмутского района (это «серая зона» ООС) во время очистки участков местности от взрывоопасных предметов, подорвалась группа пиротехников ГСЧС.

Погиб старшина службы гражданской защиты Олег Леонидович Бойцов 1979 г.р., получили ранения старший лейтенант службы гражданской защиты Дмитрий Геннадиевич Слепкань 1994 г.р. и старший сержант службы гражданской защиты Евгений Андреевич Бескоровайный, 1992 г.р.

Глубоко сочувствую семье и близким погибшего. Искренне желаю скорейшего выздоровления раненым сотрудникам ГСЧС.

А вы, друзья, просто помните, какой ценой дается наша с вами безопасность в повседневной жизни, в частности, и на Востоке Украины. Вечная память павшим. Слава Героям!», – написал он.

Отметим, что ГСЧС напрямую подчиняется Министерству внутренних дел Украины.

Напомним, ранее советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков сделал заявление о том, что украинским войскам удалось в нарушение Минских соглашений захватить почти всю территорию так называемой «серой зоны» в Донбассе, находящейся на линии фронта между позициями ВСУ и защитников ЛДНР.

Бывший ополченец ДНР Юрий Ковальчук отметил, что таким образом официальный Киев впервые заговорил вслух об одностороннем нарушении Минских договоренностей.

При этом «ветеран» ВСУ под псевдонимом Олекса Довбуш заявлял в эфире о том, что так называемые серые зоны, на самом деле, не имеют никакой военно-стратегической ценности, а их захват является обычной «показухой».