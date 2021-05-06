Украинские СМИ «медийно уничтожили» ветеранов «АТО»

06.05.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Ветеранов «АТО» давно вытолкали из политики, а украинские СМИ их дискредитировали и растоптали.

Об этом в интервью скандальному львовскому телеведущему-русофобу Остапу Дроздову заявила украинская телеведущая-пропагандист Татьяна Даниленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские СМИ, не то, что не пустили героев АТО в политику, они их вытолкали, медийно уничтожили, дискредитировали и растоптали. Сейчас про каждого героя, если назвать любое имя, тебе скажут: «А это, тот, ну он же это…».

Моему знакомому герою АТО, у которого вся грудь в медалях, на одном митинге бабушка, любительница политика Порошенко, говорила: «Вы со своим другом по-русски говорили? Я не просила вас, москалей, за меня воевать. Кто вас туда посылал?». Скажите, чем эта бабушка отличается от ватника?» – сокрушалась Даниленко.

Напомним, ранее в Львовском горсовете заявили, что необходимо вводить определённые налоговые льготы для малых и средних предприятий, чтобы хоть как-то уважить работодателей, которые категорически не хотят трудоустраивать у себя «ветеранов московско-украинской войны».

Также одесские депутаты не спешат выделять земельные участки боевикам ВСУ, а в госпиталях Одессы «ветеранов АТО» лечат «любовью».