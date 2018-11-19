Украинские СМИ опасаются погружения в пучину «русского мира»

19.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Успех так называемых пророссийских сил на украинских выборах лишит страну шансов на успешное развитие.

Об этом в авторской колонке на страницах киевского журнала “Фокус” пишет главный редактор издания Евгений Гордейчик, по словам которого симпатии к советскому прошлому уникальны не только для жителей Донбасса.

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“Размах, с которым Кремль под крылом Виктора Медведчука реализует проект создания пророссийской силы из объединенных партий “За життя” и “Оппоблока”, показывает, что фанатов совковой стабильности хватает и на подконтрольной правительству территории страны. По оценкам аналитиков, новая пророссийская, а точнее, просовковая сила на предстоящих выборах может оттянуть на себя до 20% голосов”, – пишет Гордейчик.

По его мнению, для значительной части граждан позитивных смыслов, которые бы заменили ностальгию по СССР, украинским властям за годы независимости найти так и не удалось.

“Поиск таких смыслов для нынешней власти – вопрос выживания. Впрочем, как и для всей страны. Если парламентские выборы следующего года погрузят нас в пучину “русского мира”, мы в очередной раз упустим периодически открывающееся окно возможностей и застрянем в беспросветной серости – из ниоткуда в никуда. И окончательно превратимся в классический Failed state, чего так жаждут в Кремле”, – резюмирует главред издания.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, украинская пропаганда паникует, что пророссийские политики постепенно отвоевывают свои позиции, утраченные после победы майданщиков.

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