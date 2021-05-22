Украинские СМИ оправдывают гитлеровскую СС «национальными ценностями»

Новости Украины

На Украине продолжаются попытки обелить гитлеровские подразделения, в которых служили этнические украинцы.

Об этом, в частности, свидетельствует материал, опубликованный в последнем номере журнала «Країна», передает корреспондент «ПолитНавигатора›.

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«Недавний марш в память дивизии СС «Галичина» в Киеве крайне возмутил либеральную общественность. Ни «Галичина», ни ее символика не могут подпадать под закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режима. В том числе и потому, что даже самые горячие фантазеры вряд ли сочтут ее воинов нацистами.

Символику же дивизии СС «Галичина», которая объединяет два герба Галичины разных исторических времен, суд отдельным постановлением признал не являющуюся нацистской. Поэтому, на что именно опираются некоторые представители власти, угрожая уголовным делам участникам шествия, непонятно», – отмечается в статье.

При этом автор не отрицает, что во время Второй мировой войны украинцы воевали в гитлеровской армии.

«Но ценность дивизии СС «Галичина» именно в том, что она воспринималась как такой-сякой эрзац украинского войска. Впоследствии ее же превратили в Украинскую национальную армию. Поздно, конечно. Что в конечном итоге не отменяет того, что она воевала на стороне немцев и вся эта история довольно сложная. Однако во Второй мировой много сложных историй», – резюмирует журнал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в в этом году в украинской столице впервые прошел марш в честь дивизии СС, в организации которого в Киеве начали искать «руку Москвы». Ранее шествия в честь этой дивизии проводились исключительно в западных регионах страны.

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