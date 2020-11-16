16.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Турция, Украина
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Украинские ВМС превращаются в турецкие


Украина отказывается от финансирования отечественных военных проектов в пользу закупок у Турции.

Об этом сообщает украинский военный ресурс Defence Express, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание со ссылкой на свои источники в минобороны Украины отмечает, что речь идет о закупках у Турции корветов типа Ada, которые поставляются ВМС Пакистана. Это же еще во время оборонного форума 23 октября косвенно подтверждал вице-премьер Олег Урусский.

«Первый корвет может быть изготовлен с нашим участием на территории Турции, а все последующие уже будут изготавливаться на украинском предприятии. Здесь у нас в Украине, а не в Турции. Это принципиальное условие», – говорил Урусский.

При этом, из украинского оборудования на корвет может быть установлен лишь газотурбинный двигатель производства компании «Зоря-Машпроект». Основное же вооружение составляют 8 ПКР Harpoon американского производства.

«Стоит добавить, что одновременно на фоне возможных расходов «остатков» на зарубежные проекты (САУ Dana, турецкие корветы и т.д.) усиленно ходят слухи об отсутствии финансирования на необходимые украинские проекты. Как ракетные комплексы «Нептун» и «Ольха» или закупку новых транспортных самолетов Ан-178», – говорится в сообщении.


Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что на Украине провалили закупку распиаренных ракетных комплексов «Нептун», которые по задумке украинских военачальников способны бить вглубь территории России.

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