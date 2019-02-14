14.02.2019, Донецк

На украинских позициях произошёл очередной взрыв миномёта во время обстрела территории ДНР.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, сегодня утром военнослужащие 30-й бригады ВСУ продолжили обстрел территории республики.

«Развернув огневую позицию возле частных домостроений в населённом пункте Новолуганское, украинские военные выпустили 4 мины калибром 120 мм. По имеющейся информации, при попытке произвести пятый выстрел произошел взрыв с последующим возгоранием», – сообщил Безсонов.

Он добавил, что вероятная причина произошедшего – двойное заряжание миномёта. Потери ВСУ составили не менее трех военнослужащих убитыми.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что во время ведения огня по территории республики, украинский миномет «Молот» взорвался, унеся жизни двух и тяжело ранив троих военных ВСУ.