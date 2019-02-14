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14.02.2019, Донецк
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинские военные понесли наказание за миномётный обстрел ДНР

На украинских позициях произошёл очередной взрыв миномёта во время обстрела территории ДНР.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, сегодня утром военнослужащие 30-й бригады ВСУ продолжили обстрел территории республики.

«Развернув огневую позицию возле частных домостроений в населённом пункте Новолуганское, украинские военные выпустили 4 мины калибром 120 мм. По имеющейся информации, при попытке произвести пятый выстрел произошел взрыв с последующим возгоранием», – сообщил Безсонов.

Он добавил, что вероятная причина произошедшего – двойное заряжание миномёта. Потери ВСУ составили не менее трех военнослужащих убитыми.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что во время ведения огня по территории республики, украинский миномет «Молот» взорвался, унеся жизни двух и тяжело ранив троих военных ВСУ.

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