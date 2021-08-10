Украинские зондеркоманды продолжают калечить одесситов

10.08.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Недавно я упомянула о том, что украинизация берет в тиски каждого, кто легализован на Украине. Чтобы не носить здесь это ярмо, нужно быть никем, то есть, зарабатывать на жизнь нелегально. Ведь даже если у тебя имеется маленький незаметный заработок, при котором не надо контактировать с официальным идиотизмом — ты пирожки продаешь или кастрюлишь на своем автомобиле, то все равно нет никакой гарантии, что однажды клиент не накатает на тебя жалобу в мовное гестапо или не окажется членом зондеркоманды. А там уж как карта ляжет. И вот очередной пример подоспел.

В маршрутку, курсирующую между Одессой и Черноморском, залез участник АТО и отказался платить за проезд, показав водителю удостоверение участника боевых действий. На что водитель ответил так, как между Одессой и Черноморском думают все, кажется, уже даже нянечки детских садиков, преподаватели этикета и монашки: «Как вы за…бали своими удостоверениями! Иди нахрен отсюда!».

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Однако обиженный АТОшник успел сфотографировать бедолагу и его фото оказалось на странице некой организации ветеранов и инвалидов АТО «Рапира». А через несколько часов главарь ОПГ «Уличный фронт» Демьян Ганул отрапортовал:

«Водитель маршрутного такси в грубой форме ответил участнику русско-украинской войны. С применением мата послал защитника подальше, отказав в гарантированном государством бесплатном проезде. Мы нашли этого мужчину, провели воспитательную беседу, после которой ему стало стыдно, и он позеленел, теперь его будет легко узнать. Это маленький урок для каждого, кто предоставляет услуги — защитников Украины следует уважать».

Ну, вы догадались — шариковы облили водителя зеленкой. Метили, понятое дело, в лицо. А вы же помните, как на подобные обливания реагируют политики — «Ослепили! Выжгли глаза!». Только они бездельники, и от их зеленых физиономий народонаселению ни холодно, ни жарко. А этот мужик, водитель маршрутки, с глазами, залитыми зеленкой, еще и день отработал, развозя пассажиров.

Но низкой пакости оказалось мало, и Ганул похвастал:

«Этот подонок больше не будет работать в сфере обслуживания, обещаю!». И не будет — в этом смысле Ганулу можно верить. А побратимы и вовсе пообещали «превратить маршрутку в пепел».

И им тоже можно верить.

Но и это еще не все. Опять-таки, недавно я рассказывала, как в центре Одессы кто-то в очередной раз сорвал с пешеходного ограждения баннер с черно-красным флагом УПА.

Зачастую это делают дворники, честно выполняющие свою работу — убирают мусор. Тогда Ганул сотоварищи повесили «преступление века» на первого встречного, пообещав расправиться с ним и пригрозив полиции — не вздумайте, мол, мешать, фуфлыжники. Это было явно лишним, потому что они и так не вздумают — убивайте, кого хотите.

Но что выходит — развязка этого преступного умысла еще неизвестна, а Ганул уже строчит новый пост:

«На баннер неоднократно совершают попытки нападения различные некрофилы-сепаратисты. Это место знаковое для украинской Одессы, где получили смертельные ранения ребята, отдавшие жизнь за мирный город Одессу (двое погибших 2 мая 2014 года со стороны националистов, — ред.). В момент срыва баннера мимо проходил человек в форме (в камуфляже, — ред.), который не остался равнодушным. Остановил правонарушение, а правонарушителя уложил спать прямо там».

Свой пост Ганул, любитель жрать шашлыки на глазах у матерей погибших куликовцев, сопроводил видео с человеком, который в бессознательном состоянии лежит на асфальте.

Надо ли говорить, что полиция в этом деле опять не отметилась. А если подумать, сколько мы еще не знаем о тех, кого не сфотографировали, не выложили в интернет, то есть, расправились с ними совсем по-зверски, о всех пропавших без вести, то оторопь берет… 21 век. Одесса. Реалии оккупации.

Только взывать к режиму бесполезно — он наоборот поддерживает и подпитывает подобного рода зондеркоманды, и по своему Стерненко с Ганулом есть в каждом городе.

Однако покопаться в головах у тех, кто еще лет пять-десять назад реагировал на Фарион, устраивающую во львовских маршрутках истерики из-за «Русского радио», как на сумасшедшую, призывал не обращать на подобного рода инциденты внимания из-за инаковости Одессы, а потом сам стал таким же, совершив с собою нечто наподобие добровольной лоботомии, было бы интересно.

Но им не до размышлений. Они на похороны Ройтбурда собираются, намывая шеи где-нибудь в общем тазике с кипятильником.

Так боятся сдохнуть в ответе за масштабы навороченного, что предают и предают (себя в том числе). Ошибочно полагая, что Страшный суд — это в Киеве, на Банковой.