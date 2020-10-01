Шойгу восстанавливает ВМФ после удара «святых девяностых»

01.10.2020, Москва, Максим Карпенко

В Санкт-Петербурге спустили на воду новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов», который был построен на Средне-Невском судостроительном заводе для Черноморского флота.

Тральщик создан по уникальной технологии – у него самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, которому не страшна коррозия. Планируется, что в состав флота «Георгий Курбатов» будет передан уже в следующем году.

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Черноморский флот после воссоединения Крыма серьезно обновляется и за последние шесть лет стал доминирующей силой в регионе, что признают даже недружественные России эксперты в Киеве. Впрочем, ведомство Сергея Шойгу не ограничивается вниманием только к южным рубежам – новые боевые единицы пополняют состав ВМФ и в других военных округах.

«Спуск этого корабля – это один из факторов, свидетельствующих о том, что флот идет вперед. То, что нам нужно развивать собственный флот, лишний раз подчеркивают программы – как Китая, так и стран НАТО. Поэтому наше руководство в этом плане понимает все приоритеты», – говорит адмирал Игорь Касатонов.

Военный эксперт Игорь Коротченко напоминает о недавнем полете бомбардировщиков США возле границ России.

«В ходе учений там отрабатывались минные постановки с воздуха. Поэтому иметь в составе наших флотов противоминные корабли – это актуальная необходимость, и она сегодня реализуется путем серийного строительства соответствующих кораблей», – объясняет Коротченко.

Флот нуждается в обновлении кораблей и подлодок – боевой состав серьезно сократился в «святые девяностые». А международная обстановка вокруг России выглядит сегодня не очень мирно – это и Сирия, и претензии на Курилы, поползновения на богатства Арктики, намеки на возможность пересмотра статуса Калининграда и прочее.

Впрочем, экономические возможности пока что не позволяют возобновить темпы строительства океанского флота как во времена СССР – с авианосцами и крейсерами. Приходится прикрывать оборону кораблями малого водоизмещения.

«Касаемо нашего военного судостроения, то здесь с кораблями малого водоизмещения все обстоит достаточно благополучно – строятся малые ракетные корабли типа «Буян-М», уже девятый из них скоро поступит на Черноморский флот, строятся и другие малые ракетные корабли, в частности и для Тихоокеанского флота шесть из них заложено, и для Северного флота. «Каракурты» строятся массовой серией – порядка 18-ти единиц. Все это будет сделано по программе до 27-го года.

Строятся также фрегаты серии 22350 – это корабли океанской и дальней морской зоны. Два из них на Северном флоте. Это корабли, оснащенные мощным оружием – это знаменитые ракеты «Калибр», уникальный комплекс ПВО «Полимент-Редут». И таких кораблей строится еще порядка шести единиц. Один из них уже спущен и достраивается на плаву. В дальнейшем эта серия получит свое развитие с большим водоизмещением, большим вооружением.

Строятся подводные лодки. Наряду с этим происходит строительство вспомогательного флота – это и танкеры, и корабли спасательного флота, без чего военные корабли не могут. Специализированные корабли, типа ледокола «Илья Муромец» для Северного флота, типа патрульного корабля «Иван Папанин» – уникальный корабль арктической зоны, который может и колоть лед, и корабли разведки, которые хорошо себя показали», – перечисляет эксперт организации «Офицеры России», капитан I ранга Василий Дандыкин.

Впрочем, по его мнению, есть сигналы, свидетельствующие о том, что Россия готова возобновить строительство и больших кораблей.

«Судостроительная отрасль в военном отношении выходит из кризиса. Я уже не говорю о том, что заложены два универсальных десантных корабля на керченском заводе «Залив». Впервые за постсоветское время заложены корабли такого крупного водоизмещения – порядка 30-ти тысяч тонн. Это наметка на то, что флот у нас выбирает океанские просторы, и решение задач выходит за пределы прибрежных вод, внутренних морей и так далее», – добавляет эксперт.

Дандыкин напоминает, что свою роль сыграли и санкции Запада, а также разрыв с Украиной, которая поставляла двигатели для военных кораблей.

«Есть определенные трудности в связи с санкциями и, прежде всего, с действиями Украины, которая прекратила поставки газотурбинных двигателей для наших кораблей. Из-за этого Черноморский флот не получил три фрегата, которые должны были быть. Но, к счастью, происходит импортозамещение по части авиационных двигателей и по части газотурбинных, еще более эффективных, чем украинские. Этим занимаются на Рыбинском заводе, и уже третий фрегат дальней морской зоны оснащен чисто российской установкой. Это значит, что хоть и с небольшим отставанием, но кризис преодолен».

С Дандыкиным соглашается капитан I ранга, эксперт Института стран СНГ Сергей Горбачев. По его словам, сегодня еще рано говорить о том, что Россия полностью восстановила возможности своего ВМФ, но то, что сейчас развитию флота в Минобороны стали уделять повышенное внимание, – очевидно. По мнению Горбачева, сегодня важно сохранить эту тенденцию и увеличивать темпы обновления ВМФ.

«Однозначно можно говорить о том, что в Военно-морском флоте очень многое меняется. Я бы не стал говорить о возрождении, потому что наш флот не умирал, он и был, но выполнял свои функции в ограниченном варианте – корабли не выходили в течение практически полутора десятилетий в дальнюю морскую и океанскую зону, и так далее.

Если говорить о кораблестроении, то здесь позитивные изменения налицо. Однако, нужно отметить, что эти изменения требуют более масштабных действий – флот должен обновляться либо устареет морально и физически.

В этом плане строительство осуществляется и приходят новые корабли. Скажем, Черноморский флот пополнился тремя фрегатами, шестью подводными лодками, много единиц пришло во вспомогательный флот. Это хорошие корабли с оружием на мировом уровне. Но в количественном плане их, увы, немного…

К сожалению, если мы говорим об ударных кораблях, то сегодня строительство «восьмитысячников» (кораблей, водоизмещением восемь тысяч тонн, – авт.) – это корабли класса эсминец и выше, не ведется.

В течение уже трех десятилетий ведутся дискуссии об авианосцах, очень длительное время шли дискуссии по универсальным десантным кораблям. Для океана нужны корабли океанской зоны.

Сейчас строятся фрегаты – это неплохо, но этого мало. Появление и введение в состав флота «Курбатова», – это хорошо, но тоже мало. Таких кораблей должны быть десятки», – рассуждает Горбачев.

Он объясняет, что восстановление ВМФ – это отнюдь не «деньги на ветер», как утверждают прозападные либералы. Военное кораблестроение как высокотехнологическая отрасль обеспечивает загрузку множества смежных производств, стимулирует развитие науки и экономики. Это десятки тысяч рабочих мест по всей России.

«Кораблестроение – это очень высокотехнологичная отрасль. Иметь развитое судостроение – это прерогатива держав, которые занимают в мировой классификации первые строчки. На самом деле, по-настоящему современные военные корабли, отвечающие всем требования, может позволить небольшое количество государств, и Россия относится к ним.

К сожалению, некоторые компетенции мы утратили в постсоветские годы. Например, такие сферы, как выплавка качественного металла, который должен идти на корабли – это большой вопрос, потому что от Советского Союза откололись соседние государства, которые имели мощности. Та же Украина, мариупольский завод, николаевская, херсонская верфи, они были угроблены. А именно там Советский Союз строил корабли океанского класса, авианосцы, корабли I ранга и так далее.

Заменить на 100% импорт невозможно и это наносит ущерб нашим планам и перспективным программам. Конечно, позитив есть, подвижки вперед есть, и они идут по нарастающей. Но проблем очень много. Хотелось бы, чтобы в перспективе они были решены», – говорит Горбачев.