Американские катера не помогут Украине – экс-командующий ВМСУ

24.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине нечего противопоставить Российской Федерации в плане противодействия на море.

Об этом в интервью журналу Defense Express заявил бывший командующий ВМСУ Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам вице-адмирала, в последние годы Российская Федерация значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота как в кадровом, так и в материально-техническом плане.

«За последние пять лет ЧФ пополнился не менее 16 новыми боевыми кораблями, катерами и подводными лодками. Российский флот в настоящее время насчитывает до 40 боевых кораблей, из них 11 надводных кораблей являются носителями крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». При этом их суммарный ракетный залп составляет 64 крылатые ракеты.

Кроме того, численность ЧФ выросла в несколько раз и на сегодня уже составляет почти 35 тыс. матросов, старшин и офицеров. Фактически, РФ проводит системную политику, направленную на наращивание своих мощностей в Азово-Черноморском регионе. В Москве прекрасно понимают значение военного флота, как инструмента влияния, поэтому сосредотачивают на нем особое внимание», – заявил Гайдук.

Бывший командующий ВМС также подчеркнул, что Украина при этом не делает практически ничего для усиления своего флота.

«Вызывает удивление слабость и системное нежелание украинской власти заниматься государственнической морской политикой. Проблемы, связанные с морской деятельностью, вызовами и угрозами в этой сфере воспринимаются только через отдельные события или обстоятельства. А где же системность, предсказуемость, глубокая аналитика, износ на опережение?

Надо, наконец, осознать, что потерять Украиной выход к морю, значит избавиться смысла существования национального флота, потерять отечественное судостроение и области касающейся его, – забыть о внешнеэкономической, торговой деятельности через море и, в конце концов, сделать очередной шаг к превращению Черного моря в «русское озеро».

Фактически, это национальная трагедия с ценой возможного существования Украины как государства» – переживает Гайдук.

Он также отмечает, что американская военная помощь в виде нескольких катеров прибрежной зоны действия не является действенной.

«Что касается получения американского «ленд-лиза» и построения катеров прибрежного плавания, то это имеет определенный позитив, но надо вести речь не о количественных показателях, а о качественных, то есть, о боевых потенциалах. И здесь нам агрессору противопоставить пока нечего», – констатирует Гайдук.

Ранее заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что Украина может создать «москитный флот», используя, в том числе, списанные патрульные катера малого водоизмещения MK-VI, которые Киеву передадут США, после чего на них будет установлено ракетное оружие.