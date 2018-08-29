Украинский адмирал собрался минировать морское побережье России

29.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина должна взять на вооружение методы Второй мировой войны и заминировать морское побережье России.

Об этом в своем блоге на сайте «Обозреватель», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий ВМСУ, вице-адмирал Сергей Гайдук.

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По его словам, также необходимо использовать авиацию для отражения морской атаки «противника».

«Что касается отражения военной агрессии с моря, то ее надо начинать от берегов противника… необходимо вспомнить опыт Второй мировой – минные заграждения, минно-артилерийские позиции, использование авиации в борьбе с морскими целями и многое другое», – заявил Гайдук.

Ранее он раскритиковал идею создания на Украине так называемого «москитного флота».

В свою очередь киевский политолог Вадим Карасев заявил, что столкновение на Азовском море уже неизбежно.