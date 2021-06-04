Украинский академик в Москве научно опроверг «исторические» теории Киева

04.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Принятые на Украине исторические концепции являются фейком и выдумкой, не имеющей к реальному прошлому никакого отношения и призванной разделить народ.

Соответствующую лекцию прочитал московским студентам украинский историк и археолог, академик НАН Украины Пётр Толочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас на Украине совершенно ложная историографическая традиция – «Поскольку мы сегодня украинцы, то значит такими мы были всегда». Эта традиция идёт от Грушевского, который сегодня канонизирован почти как святой старец. А по существу – это совершенно ложная историческая концепция. Там были поляне, древляне, русичи, другие. А мы их называем украинскими князьями. Договариваются до того, что Владимир Мономах – это украинский князь, а его сын Юрий Долгорукий – это москаль. Это ложный подход – вместо адекватной истории мы даём фальсификацию», – сказал ученый.

Он объяснил, что украинцами малороссов стали называть в 1917 году , когда появилась УНР, а украинский этнос – уже в раннем Советском Союзе во время украинизации.

Также, ссылаясь на древние источники и письма, он рассказал, что понятие «Русского мира» появилось на Руси ещё в XIII веке.

«Понятие «Русский мир» даже не этническое – это понятие вероисповедания, это православный мир. Я не знаю, почему это так напрягает нынешних руководителей Украины…

Эти два центра на севере и юге [Киев и Новгород] и держали наше восточнославянское пространство. Они очень близки, похожи. Киевские князья княжили в Новгороде, а новгородские – в Киеве. Первый князь в Киев пришёл из Новгорода, это был Олег. И последний князь, Александр Невский, был новгородским. Даже враги сознавали, что это единое пространство, единое целое», – подчеркнул Толочко.

Кроме того, он добавил, что народ нынешней Украины был успешным только в составе Русского мира, а порабощение польским и другими народами приносило предкам современных украинцев только беды.

«Надо рассказывать это решительнее, обращаться к студенческой молодёжи, и к народу через те СМИ, которые доступны для нас, объяснять правду. Мы говорим, из какого корня растёт наша страна, наш народ, что нас объединяет, и что легче всего сделать, чтобы ослабить страну, народ и нацию. Легче всего это сделать через разделение, а для этого надо отторгнуть Украину от Руси», – резюмировал академик.