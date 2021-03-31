Украинский бизнес закипает, осознав негативные последствия ассоциации с ЕС

31.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина подписала экономически невыгодное для себя соглашение с Брюсселем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Денис Красников.

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«Государство должно заключать межправительственные соглашения, которые ему выгодны. И действовать в соответствии с такой политикой. Если говорить об Украине, то мы на не очень хороших условиях вступили во Всемирную торговую организацию. Также не на самых лучших условиях мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС», – сказал Красников киевскому журналу «Новое время».

Издание обращает внимание, что сегодня у Украины не получается поставлять свою продукцию на Запад в тех объемах, которых хотелось бы достичь отечественным компаниям. Также указывается, что идеально было бы инициировать пересмотр отдельных положений подписанных документов, но пока этого не происходит.

Напомним, что из-за отказа президента Виктора Януковича подписать соглашение с ЕС в Киеве начался майдане, завершившийся государственным переворотом. Сразу же после победы майданщиков было заключено соглашение об ассоциации с ЕС, предусматривающее создание так называемой зоны свободной торговли. Впрочем, на деле никакой свободной торговли здесь нет и близко – поставки украинской продукции в ЕС ограничены драконовскими для Киева квотами.

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