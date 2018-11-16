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16.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украинский чиновник призвал не пренебрегать угрозой Москвы перекрыть судоходство в Азове

Слова российского сенатора Франца Клинцевича о перекрытии судоходства в Азовском море и Керченском проливе для украинских кораблей могут оказаться вполне реальными – у России достаточно сил и средств для реализации такого сценария.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил замминистра по делам «оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, это может стать ответом Российской Федерации на задержание Украиной 15-ти кораблей, заходивших в порты Крыма.

«У России такие возможности есть, и не надо на это закрывать глаза и делать вид, будто это нас не касается. Действительно, Россия имеет физические возможности в краткосрочный период перекрыть Керченский пролив, чтобы таким образом заблокировать движение любых судов, украинских или международных, через Керченский пролив… Ожидать развитие событий, я думаю, надо в течение нескольких дней, возможно, на выходные будут какие-то решения», – заявил Тука.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что арестованные Украиной 15 судов, о которых накануне заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, не смогут выйти из портов с целью продажи.

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