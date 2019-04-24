Украинский депутат, тролливший Скабееву гимном, поспорил с Кравчуком о Крыме

24.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не должна возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу до тех пор, пока там живут россияне.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил нардеп и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам нардепа, Украина должна искать на полуострове и работать лишь с теми, кто хочет возвращения власти Киева.

«Отношения могут быть либо со своей территорией – человеческие, нормальные, либо нужно выстраивать такие отношения, как с оккупированной территорией. Крым у нас аннексировали, оккупировали и сейчас там самая большая, наверное, в Восточной Европе, российская военная база. Потому нужно понимать, что отношения выстраивать с кем? С теми, кого привезли из Российской Федерации, с военными, с манкуртами? С кем нужно выстраивать отношения? Мне, это, например, непонятно. Более того, я понимаю что нужно делать – нужно, действительно, находить там людей, которые хотят вернуться в Украину и с ними нужно работать. Более того, нужно более тщательно подходить к информационной политике и нужно, чтобы информация от Украины появлялась в Крыму. Но главный вопрос – нужно, чтобы повестка дня, которая сегодня есть в Украине, стала важной и для Крыма, чтобы Крым пожелал возвращения в Украину. А для этого нужно изменить ситуацию в Украине. Если мы снимем какие-то ограничения, это не поможет крымчанам вернуться. Более того, это и Крым не вернет», – заявил Береза.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», первый президент Украины Леонид Кравчук призвал новоизбранного президента Владимира Зеленского наладить «человеческие отношения» с жителями Крыма и полностью прекратить введенную при Петре Порошенко блокаду полуострова. А первый премьер-министр страны Витольд Фокин назвал перекрытие канала и подрыв электроопор преступлением, которое необходимо расследовать.