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14.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
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Украинский дипломат: Байдену пришлось извиниться перед Путиным

Новости Украины

Звонок президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину стал своего рода извинением за недавние оскорбления, которые озвучил американский лидер.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень рад, что Байден позвонил сам, по инициативе. Это сигнал и для наших политиков, что даже Соединенные Штаты осознают границу своих возможностей в отношениях с Россией», – сказал Чалый.

«Самое главное, что Байден предложил встречу «Путину-убийце», персональную с ним, чтобы обсудить ключевые вопросы глобальные, региональные, современного мира и взаимоотношений между США и Россией.  То есть, это определенное дипломатическое извинение за те слова, которые произошли», – добавил он.

Чалый полагает, что звонок свидетельствует об отказе США от радикальных сценариев противостояния с Россией.

«Это сигнал, что два сценария, которые сейчас в Вашингтоне обсуждали – пойдет ли Байден по пути Буша, и будет такая же ситуация, как и относительно Грузии в 2008-м году, что реально Штаты не смогли предоставить помощь, потому что Кондолиза Райс на совещании в Белом доме спросила – так что, это будет прямая война? И все предложения сразу сняли. Или, все-таки, они поднимут ставки, и это приведет к реальному Карибскому кризису.  Мне кажется, что Байден выбрал третий вариант. Его звонок дает нам шанс… Сегодня с точки зрения российского руководства, когда есть шанс поговорить и возможность улучшить отношения, то идти на обострение вокруг Украины для России логики нет», – заявил Чалый.

Напомним, российский военный эксперт Владислав Шурыгин накануне заявил, что звонок Байдена призван усыпить бдительность Кремля – американцы, по его данным, хотят выиграть время, необходимое для разворачивания военных баз США на Украине.


 

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