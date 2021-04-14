Украинский дипломат: Байдену пришлось извиниться перед Путиным

14.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Звонок президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину стал своего рода извинением за недавние оскорбления, которые озвучил американский лидер.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень рад, что Байден позвонил сам, по инициативе. Это сигнал и для наших политиков, что даже Соединенные Штаты осознают границу своих возможностей в отношениях с Россией», – сказал Чалый.

«Самое главное, что Байден предложил встречу «Путину-убийце», персональную с ним, чтобы обсудить ключевые вопросы глобальные, региональные, современного мира и взаимоотношений между США и Россией. То есть, это определенное дипломатическое извинение за те слова, которые произошли», – добавил он.

Чалый полагает, что звонок свидетельствует об отказе США от радикальных сценариев противостояния с Россией.

«Это сигнал, что два сценария, которые сейчас в Вашингтоне обсуждали – пойдет ли Байден по пути Буша, и будет такая же ситуация, как и относительно Грузии в 2008-м году, что реально Штаты не смогли предоставить помощь, потому что Кондолиза Райс на совещании в Белом доме спросила – так что, это будет прямая война? И все предложения сразу сняли. Или, все-таки, они поднимут ставки, и это приведет к реальному Карибскому кризису. Мне кажется, что Байден выбрал третий вариант. Его звонок дает нам шанс… Сегодня с точки зрения российского руководства, когда есть шанс поговорить и возможность улучшить отношения, то идти на обострение вокруг Украины для России логики нет», – заявил Чалый.

Напомним, российский военный эксперт Владислав Шурыгин накануне заявил, что звонок Байдена призван усыпить бдительность Кремля – американцы, по его данным, хотят выиграть время, необходимое для разворачивания военных баз США на Украине.