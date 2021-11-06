Украинский дипломат: В России началась подготовка к освобождению Киева

06.11.2021 20:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Официальный Киев очень боится спровоцировать Россию, что объясняет отсутствие реакции на опасность с востока, вплоть до опровержения информации американских СМИ о продвижении российских танков к границе Украины.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня серьёзная вероятность эскалации, даже бо́льшая, чем это было весной, когда около ста тысяч (войск РФ – ред.) было сконцентрировано вокруг украинской территории. Меня вообще эта тишина настораживает. Настораживает наша украинская позиция. Мы опровергаем фотографии, снимки в «Politica» и статью в «The Washington Post». То есть раньше мы наоборот обостряли внимание – смотрите, что происходит вокруг нас! А сейчас мы спокойны. Я понимаю, почему это происходит – не спровоцировать. Нам всё время говорят европейцы: «не спровоцируйте Россию, она это использует». Но чем больше мы шли на уступки, тем более Россия дальше наглела, а как только оказывали какое-то сопротивление, у нас росли переговорные позиции», – сказал Чалый.

Он призвал «быстро закупить новые типы вооружения, показать, что они уже стоят у нас на дежурстве, на позициях».

«В России уже открытым текстом говорится, они не только не дают Украине право на самостоятельное развитие, это как их территория, вассалов. В России уже такие интересные призывы – «освободить свою территорию». «Зайти в Киев и освободить свою территорию». То есть идёт пропагандистская подготовка. Я уверен, что у нас достаточно сил показать способность обороны, что мы не допустим реальных действий, однако все войны происходят, когда одна сторона слабее другой, и у другой стороны возникает иллюзия, что здесь легко достичь своих целей. Вот это – сложнейшая ситуация, потому что мы с Россией ассиметричны по уровню вооружения», – предостерёг Чалый.