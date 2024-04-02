Украинский эксперт: Буданов может не вытерпеть – и взять на себя ответственность за теракт в «Крокусе»

Вадим Москаленко.  
02.04.2024 20:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, СБУ, Скандал, Терроризм, Украина


Глава СБУ Василий Малюк, который наговорил очень много лишнего после теракта в Подмосковье, стал жертвой информационной активности начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил бежавший из Луганска украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава СБУ Василий Малюк, который наговорил очень много лишнего после теракта в Подмосковье, стал...

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«СБУ стала жертвой информационной активности ГУР. Вы видите, ситуация – кто первый встал, того и тапки – по поводу нанесения ударов по инфраструктурным объектам РФ. У нас в информационном поле соцсоревнование между ГУР и СБУ. ГУР выходит: это мы по Крымскому мосту ударили. СБУ через три часа выходит: вы какое отношение к этому имеете, это мы ударили. Информационная активность Буданова катастрофически вредит Украине и работе спецслужб.

СБУ поставили в те условия, когда она вынуждена говорить, потому что ГУР – чересчур его много. Реальных результатов работы нет, но есть катастрофическая информационная составляющая. Мы везде, мы причастны ко всему и ко всем. Да, провальный рейд РДК, но это же мы! Никого не интересует, что два рейда имели катастрофические последствия для Украины. Но главное крикнуть первым», – возмущался Снегирёв.

По его мнению, требование российской стороны выдать Малюка – это элемент спецоперации, поскольку в Москве прекрасно видят «соцсоревнование между ГУР и СБУ».

«Смотрите, они же не Буданова требуют выдать, хотя первые претензии были именно к Буданову. А тут резкая смена вектора – выдайте нам Малюка. А Буданов как бы и ни при чём. И если ума у Кирилла Алексеевича хватит не выскочить на трибуну и не заорать: «Это мы «Крокус-центр» подорвали, при чём тут Малюк?», я буду очень счастлив. На это расчёт. И это не смех», – предупредил эксперт.

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