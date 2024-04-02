Украинский эксперт: Буданов может не вытерпеть – и взять на себя ответственность за теракт в «Крокусе»

Глава СБУ Василий Малюк, который наговорил очень много лишнего после теракта в Подмосковье, стал жертвой информационной активности начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил бежавший из Луганска украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СБУ стала жертвой информационной активности ГУР. Вы видите, ситуация – кто первый встал, того и тапки – по поводу нанесения ударов по инфраструктурным объектам РФ. У нас в информационном поле соцсоревнование между ГУР и СБУ. ГУР выходит: это мы по Крымскому мосту ударили. СБУ через три часа выходит: вы какое отношение к этому имеете, это мы ударили. Информационная активность Буданова катастрофически вредит Украине и работе спецслужб. СБУ поставили в те условия, когда она вынуждена говорить, потому что ГУР – чересчур его много. Реальных результатов работы нет, но есть катастрофическая информационная составляющая. Мы везде, мы причастны ко всему и ко всем. Да, провальный рейд РДК, но это же мы! Никого не интересует, что два рейда имели катастрофические последствия для Украины. Но главное крикнуть первым», – возмущался Снегирёв.

По его мнению, требование российской стороны выдать Малюка – это элемент спецоперации, поскольку в Москве прекрасно видят «соцсоревнование между ГУР и СБУ».

«Смотрите, они же не Буданова требуют выдать, хотя первые претензии были именно к Буданову. А тут резкая смена вектора – выдайте нам Малюка. А Буданов как бы и ни при чём. И если ума у Кирилла Алексеевича хватит не выскочить на трибуну и не заорать: «Это мы «Крокус-центр» подорвали, при чём тут Малюк?», я буду очень счастлив. На это расчёт. И это не смех», – предупредил эксперт.